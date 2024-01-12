Территорию храма в карельском поселке украшает нарядный вертеп

Каждый год жители поселка Чална воссоздают сюжет Священного Писания о рождении Иисуса.

«Фотография сделана рождественской ночью. Она получилась очень красивая. Вертеп всегда украшают еловыми веточками и гирляндами. На него можно прийти и посмотреть в любое время»,

— рассказывает Ирина Коваленко.



Напомним, что 7 января православные отметили один из главных праздников – Рождество Христово.

По традиции вертепы устанавливаются почти в каждом храме в начале Рождественского поста, либо после Нового года, 2 января. Их можно смастерить из любого материала: картона, льда, снега, еловых лапок. Главными героями рождественской композиции становятся Дева Мария, младенец, святой Иосиф, ангелы, пастух и другие персонажи.

Убирают вертеп после Крещения, то есть 19 января. Так что у проезжающих Чалну еще есть возможность полюбоваться рождественским вертепом, сделанным с большой любовью и вкусом.