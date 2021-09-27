Телевидение и радио будут отключать в разных районах Карелии

На неделе с 27 сентября по 3 октября в ряде населенных пунктов Карелии возможны отключения теле- и радиосигнала. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, временные перерывы в вещании телеканалов и радио возможны в поселках Лоухи, Погранкондуши, Деревянка, Кривой Порог, Амбарный, Видлица, Софпорог и Немино-3. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные отключения связаны с плановыми профилактическими работами, а также с перебоями в электроснабжении. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo