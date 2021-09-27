27 сентября 2021, 18:21
Общество

Телевидение и радио будут отключать в разных районах Карелии

РТПЦ опубликовал график отключений сигнала на неделю с 27 сентября по 3 октября

На неделе с 27 сентября по 3 октября в ряде населенных пунктов Карелии возможны отключения теле- и радиосигнала. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, временные перерывы в вещании телеканалов и радио возможны в поселках Лоухи, Погранкондуши, Деревянка, Кривой Порог, Амбарный, Видлица, Софпорог и Немино-3. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные отключения связаны с плановыми профилактическими работами, а также с перебоями в электроснабжении. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo

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Амбарный
Видлица
Деревянка
кривой порог
Лоухи
погранкондуши
Софпорог
Немино-3
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