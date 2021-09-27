На что указывают пальцы петрозаводских памятников?

Указующие персты Петра I и Сергея Кирова имеют разное содержание. О чем говорят их жесты?

По количеству ростовых скульптур Петрозаводск давно опережает окрестные губернии. И это не удивительно – у нас богатейшая история, и карельское краеведение богато персоналиями. Если бы еще не имели место акты исторического вандализма, Петрозаводск, возможно, уже охранялся бы ЮНЕСКО.

В представленном видео мы предлагаем обзор жестикуляции петрозаводских памятников и их обоснование. При всей торжественности и помпезности фигур, содержание жеста не всегда носит позитивный и народный характер. (Видео)