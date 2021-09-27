27 сентября 2021, 17:47
На что указывают пальцы петрозаводских памятников?
Спрятал руки только Отто Куусинен
Указующие персты Петра I и Сергея Кирова имеют разное содержание. О чем говорят их жесты?
По количеству ростовых скульптур Петрозаводск давно опережает окрестные губернии. И это не удивительно – у нас богатейшая история, и карельское краеведение богато персоналиями. Если бы еще не имели место акты исторического вандализма, Петрозаводск, возможно, уже охранялся бы ЮНЕСКО.
В представленном видео мы предлагаем обзор жестикуляции петрозаводских памятников и их обоснование. При всей торжественности и помпезности фигур, содержание жеста не всегда носит позитивный и народный характер. (Видео)