Врачи Петрозаводска спасли туристку из Москвы с редчайшей патологией

Врачи из Петрозаводска спасли жизнь гостье республики из Москвы. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, летом на станцию скорой помощи поступил звонок с Водного вокзала: молодой женщине, гостье из Москвы, стало плохо, горлом пошла кровь. Скорая доставила женщину в БСМП, где ее уже ждали специалисты. В палате реанимации больной сделали переливание крови и плазмы, так как у нее была большая кровопотеря, стабилизировали состояние.

Дальнейшее обследование показало, что у пациентки синдром Хьюза Стовина - врожденное аутоиммунное заболевание, характеризующееся сочетанием множественных аневризм легочной артерии и тромбоза глубоких вен. Обильное легочное кровотечение при этой патологии может привести к летальному исходу.

В мире людей с таким заболеванием - один на миллион. В данном случае благодаря профессионализму врачей-рентгенологов, сумевших по результатам СКТ распознать редкую болезнь, жизнь человека была спасена.

В течение недели женщина наблюдалась торакальными хирургами в республиканской больнице, затем пациентка была транспортирована санавиацией в одну из московских клиник, прооперирована и сейчас чувствует себя хорошо. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com