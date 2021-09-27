Кусты высадили около детской поликлиники в Петрозаводске

В Петрозаводске прошла очередная экологическая акция. Вокруг парковки детской поликлиники №1 на Октябрьском проспекте были высажены кустарники, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Около 50 активных горожан высадили вокруг недавно отремонтированной территории декоративные кустарники иволистной спиреи. Растения украсили собой газоны вокруг новой благоустроенной парковки для посетителей медицинского учреждения. Предварительно для горожан специалисты администрации традиционно провели мастер-классы по посадке растений и правильному уходу за ними, а также выдали необходимый инвентарь.

Напомним, парковку у городской детской поликлиники №1 отремонтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На месте заасфальтировали площадку, часть тротуаров и проезд. Также у поликлиники установили навес для колясок и смонтировали скамейки. Фото мэрии города