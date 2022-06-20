Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium. Услуга дает пользователям доступ к дополнительным функциям. При этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге соцсети, передает РИА Новости.

«После оформления подписки практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами»,

- говорится в сообщении.

Стоимость подписки составляет 449 рублей в месяц, а все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными. Фото: istockphoto.