Telegram-канал следственного комитета стал одним из самых цитируемых

Официальный канал Следственного комитета России вошел в ТОП-30 Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ за 2022 год, сообщает пресс-служба ведомства, основываясь на данных системы аналитики «Медиалогия».

В следкоме отметили, что продолжат делиться эксклюзивными кадрами с мест событий и официальными сообщениями, а также важной и интересной информацией касающейся деятельности самого ведомства.

На канал можно подписаться по ссылке. // Фото: karelia.sledcom.ru.