17 января 2023, 15:36
Telegram-канал следственного комитета стал одним из самых цитируемых
Мессенджер вошел в ТОП-30
Официальный канал Следственного комитета России вошел в ТОП-30 Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ за 2022 год, сообщает пресс-служба ведомства, основываясь на данных системы аналитики «Медиалогия».
В следкоме отметили, что продолжат делиться эксклюзивными кадрами с мест событий и официальными сообщениями, а также важной и интересной информацией касающейся деятельности самого ведомства.
На канал можно подписаться по ссылке. // Фото: karelia.sledcom.ru.