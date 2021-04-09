Теле- и радиовещание отключат в Петрозаводске и районах Карелии

На неделе с 12 по 18 апреля в Карелии планируются временные отключения телевещания и работы радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

В Петрозаводске 13 и 14 апреля на некоторое время остановится вещание радио «Вера», «Ретро ФМ» и «Вести ФМ». Также в разные дни недели теле- и радиовещание прервется в Амбарном, Деревянке, Софпороге, Видлице и поселке Погранкондуши.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с отключениями электроэнергии и монтажом оборудования.

Полный график можно посмотреть по ссылке. Фото km.ru