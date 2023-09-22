22 сентября 2023, 09:16
Теле- и радиосигнал временно пропадет в районах Карелии
Опубликован график отключений ТВ и радио на следующую неделю
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений сигнала на неделе с 25 сентября по 1 октября.
Так, в разные дни недели телевидение и радио не будут работать в поселках Пряжа, Салми, Святозеро и Сумский Посад. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters