Теле- и радиосигнал временно пропадет в районах Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений сигнала на неделе с 25 сентября по 1 октября.

Так, в разные дни недели телевидение и радио не будут работать в поселках Пряжа, Салми, Святозеро и Сумский Посад. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters