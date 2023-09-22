Мошенники похитили у жительницы Карелии почти полмиллиона рублей

Жертвой телефонных мошенников стала 54-летняя жительница Костомукши. Ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности и сообщили, что кто-то пытается перевести деньги с банковского счета.

Мошенник убедил потерпевшую установить на телефон приложение службы поддержки. Она согласилась и в мессенджере "WhatApp" получила ссылку на установку программы. После установки приложения мошенник получил полный доступ к телефону, в том числе к банковской программе клиента, и похитил 460 000 рублей.

Только через два дня женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следователю она пояснила, что знала о подобных случаях мошенничества, но не проявила элементарной бдительности.

Также 21 сентября в полицию обратилась 62-летняя костомукшанка, которая сообщила, что ей звонили якобы представители Ценробанка России. Женщина сразу поняла, что ее пытаются обмануть, и прекратила общение с мошенниками, что позволило сохранить денежные средства на счете.

Прокуратура Костомукши призывает жителей города быть максимально осторожными и рассудительными при общении с неизвестными гражданами по телефону и в сети Интернет, никогда не переводить деньги на неизвестные счета и телефоны, не устанавливать приложения на телефон или компьютер. // Фото: freepik.com.