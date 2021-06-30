«ТехРент» наказали рублем за высокую траву вдоль дорог

Мэрия оштрафовала «ТехРент» за несвоевременный покос травы на магистральных газонах Петрозаводска. Штраф в июне составил 600 тысяч рублей, сообщили сегодня в администрации столицы Карелии.

Специалисты мэрии ежедневно контролируют работы по содержанию улично-дорожной сети. Проверки проходят в разных районах города. На заросшие травой газоны вдоль дорог жаловались и сами петрозаводчане. Больше всего претензий было от жителей Первомайского района, Кукковки, Зареки, Голиковки и других.



В мэрии сообщили, что после указания на необходимость усилить работы, подрядчик активизировал мобильные бригады для покоса травы на магистральных газонах. Работы ведутся на Кукковке. В частности, косить траву заканчивают на улице Ровио и Комсомольском проспекте, продолжают косить на улицах Лыжной, Парфенова, Торнева и других. Траву косят и в Первомайском районе. Работы продолжаются на Древлянке и в Октябрьском районе.

Ранее ГИБДД также проверила высоту травы. Были возбуждены административные дела. (фото источника)