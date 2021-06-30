30 июня 2021, 18:23
Общество

«ТехРент» наказали рублем за высокую траву вдоль дорог

Штраф за несвоевременный покос травы на магистральных газонах превысил полмиллиона рублей

Мэрия оштрафовала «ТехРент» за несвоевременный покос травы на магистральных газонах Петрозаводска. Штраф в июне составил 600 тысяч рублей, сообщили сегодня в администрации столицы Карелии.

Специалисты мэрии ежедневно контролируют работы по содержанию улично-дорожной сети. Проверки проходят в разных районах города. На заросшие травой газоны вдоль дорог жаловались и сами петрозаводчане. Больше всего претензий было от жителей Первомайского района, Кукковки, Зареки, Голиковки и других.

В мэрии сообщили, что после указания на необходимость усилить работы, подрядчик активизировал мобильные бригады для покоса травы на магистральных газонах. Работы ведутся на Кукковке. В частности, косить траву заканчивают на улице Ровио и Комсомольском проспекте, продолжают косить на улицах Лыжной, Парфенова, Торнева и других. Траву косят и в Первомайском районе. Работы продолжаются на Древлянке и в Октябрьском районе.

Ранее ГИБДД также проверила высоту травы. Были возбуждены административные дела. (фото источника)

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новости петрозаводска
Мэрия
Техрент