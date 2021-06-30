На улице Шотмана в Петрозаводске ведутся работы по замене сетей

Началась работа по модернизации теплотрассы на участках, ограниченных улицами Шотмана, Первомайский пр. и Железнодорожная. Здесь будут переложены сети протяженностью 4 километра 116 метров. АО «ПКС-Тепловые сети» вложит в проект 39 миллионов 665 тысяч рублей.

Главная причина повреждение тепловых сетей – их истекший срок службы. По различным оценкам в Петрозаводске от 45 до 70 процентов теплосетей нуждаются в замене, такая же проблема есть и в других городах России. За счет тарифа АО «ПКС-Тепловые сети» за год может поменять лишь 1 процент всех сетей, но, учитывая срок службы труб (25 лет), необходимо менять не менее 4 процентов. Все высвобождаемые средства предприятие направляет на ремонт сетей. Например, благодаря модернизации, за три года расход электроэнергии на технологические нужды предприятия снизился на 11%.

Всего в этом году АО «ПКС-Тепловые сети» вложит в модернизацию 96 миллионов рублей. До 2025 года АО «ПКС-Тепловые сети» планирует реализовать инвестиционную программу на 938 миллионов рублей, из них на реновацию сетей будет направлено 757 миллионов.