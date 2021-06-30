ГИБДД рулеткой измерила высоту травы – результат неутешительный

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках надзора за дорожным движением проверили содержание улично-дорожной сети Петрозаводска.

Особое внимание уделили видимости на перекрестках и пешеходных переходах. Инспекторы измерили высоту травы и кустарника рулеткой. Итог – возбуждение трех административных дел по факту необеспечения нормативной видимости в районе пересечения проезжих частей и дорожных знаков. ГИБДД проводит административное расследование.

Ранее жители столицы Карелии жаловались в соцсети на высокую траву, мешающую обзору. (фото sonnikpro.com, ГИБДД)