Еще два пункта весового контроля установят на дорогах Карелии

Еще два новых автоматических пункта весогабаритного контроля будут защищать асфальт на дорогах Карелии. Точки контроля оборудуют в этом году на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном Минтрансе. Пункты контроля грузовиков появятся на 134-м километре дороги. Объект пока готов на 12%. Еще один появится на 122-м километре этой же трассы.

Ранее автоматические пункты весогабаритного контроля были оборудованы на: 78-м километре автодороги «Шуйская - Гирвас»; 18-м километре автодороги «Эссойла - Крошнозеро»; 36-м километре автодороги «Олонец - Питкяранта - Леппясилта»; 14-м километре автодороги «Кола - Кончезеро - Шуйская-Гирвас»; 9-м километре дороги «Шуйская – Гирвас»; 8-м километре подъезда к Сегеже; 24-м километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви»; 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска «Сювяоро».

Новые комплексы фиксируют весогабаритные параметры транспортных средств, их регистрационные номера, факты нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. (фото источника)