30 января 2025, 17:44
Театр «Творческая мастерская» выпустил премьерный спектакль «Каин»
Театр драмы Карелии приглашает на премьеру
Кто такой Каин? Вопрос задавали режиссер и актеры, отвечать - зрителям. Премьера спектакля прошла в театре драмы Карелии «Творческая мастерская» - мистерия Джорджа Гордона Байрона «Каин» (16+) в постановке Владимира Чухланцева.
Знакомый всем библейский сюжет в трактовке молодого режиссера - это история человека, пытавшегося восстановить в мире справедливость и спасти людей от самого страшного наказания, обещанного виновным и невинным после изгнания из Рая, — смерти.
В главной роли - актер Александр Галиев. Это первая его главная роль в театре. Наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне. Что о Каине и о жизни думают режиссер и актер - смотрите в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".