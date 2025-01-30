Театр «Творческая мастерская» выпустил премьерный спектакль «Каин»

Кто такой Каин? Вопрос задавали режиссер и актеры, отвечать - зрителям. Премьера спектакля прошла в театре драмы Карелии «Творческая мастерская» - мистерия Джорджа Гордона Байрона «Каин» (16+) в постановке Владимира Чухланцева.

Знакомый всем библейский сюжет в трактовке молодого режиссера - это история человека, пытавшегося восстановить в мире справедливость и спасти людей от самого страшного наказания, обещанного виновным и невинным после изгнания из Рая, — смерти.

В главной роли - актер Александр Галиев. Это первая его главная роль в театре. Наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне. Что о Каине и о жизни думают режиссер и актер - смотрите в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".