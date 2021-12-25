Татьяна Микулина: Свежесть бывает только одна!

Помните цитату из известного романа Булгакова "Мастер и Маргарита", которую произнес Воланд в ответ Буфетчику? Последний оправдывался и заявлял, что "Осетрину прислали второй свежести":

Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Эти слова можно употребить и в отношении цветочной продукции.

Сеть цветочных салонов «Татьяна» работает уже очень давно и жители Петрозаводска привыкли к тому, что именно здесь цветы всегда свежие. Их можно покупать смело. Они не подведут, и будут долго украшать дом всем на радость.

Огромный выбор цветов, одних только роз здесь насчитывается более 15 сортов, а какие шикарные хризантемы. Что бы ни случилось: кризис, засуха, перебои с поставками, цветы в «Татьяне» в наличии есть всегда. Это один из секретов и уникальность сети. Ни один покупатель не уйдет без красивого букета.

Постоянно появляются новинки, так как сеть сотрудничает с плантациями в разных странах. Среди них Колумбия, Эквадор, Кения, Голландия. В магазин поставляют только импортные цветы. Почему? Дело в том, что лучшие цветы, как и лучший табак или чай, растут там, где солнце круглый год. Россия похвастаться, к сожалению, такими условиями не может. Кстати, именно от того, в каких условиях рос цветок, какая была погода, вовремя ли внесли подкормку, зависит, как долго он простоит в вашей вазе.

«Татьяна» поделилась своим опытом и рассказала, что цветы, которые они заказывают на разных плантациях в разных странах, доставляются до Голландии (мировой цветочный хаб) самолетами, оттуда специальными автохолодильниками их привозят в Россию. Время в пути стараемся свести до минимума, от срока среза цветка на плантации и до привоза их в салоны Татьяна, зависит сколько они простоят у жителей при должном уходе.

Дешевые цветы везут на кораблях – это довольно длительный процесс, но себестоимость цветов ниже. Поэтому приводить цветы в товарный вид, «отпаивать» их после месячного плавания, надо уже не водой, а специальными химическими растворами. Именно поэтому такой букет постоит у вас недолго, обычно на таких цветах уже осыпались листья, нет аромата. Букет нужен в основном для того, чтобы вручить и забыть.

Девиз одной из лучших цветочных плантаций «Милагро» звучит так: «Красота. Качество. Стойкость». Именно такого же принципа работы придерживается коллектив цветочной сети «Татьяна». Кстати, остальные названия плантаций держатся в строжайшем секрете, их не знают даже флористы, работающие в магазинах. И это вполне обоснованно, не хочется терять индивидуальность салонов.

По поводу стойкости. Несколько секретов рассказали руководители салона «Татьяна» нашей редакции: чтобы цветы дольше простояли в вашем доме и радовали каждого члена семьи, стебель необходимо подрезать наискосок не менее 1 см., а воду менять каждый день. А если уж вы очень занятой человек, ну или ленитесь, продавцы-консультанты предложат вам специальную подкормку для букета. Так вы подарите цветам долгую жизнь.

Салоны «Татьяна» не пытаются привлечь покупателей низкой ценой, а делают упор на качество и свежесть. Пусть букет стоит чуть дороже, зато стоять и радовать своим свежим видом он будет значительно дольше.

Профессиональные флористы сети оформят для вас красивый букет или корзину цветов. Они постоянно обучаются, осваивают самые разные техники и секреты составления роскошных и стильных композиций. Кроме того, специалисты настойчивы в сервисе по уходу за цветами. Вот представьте, забежали вы в цветочный салон в декабре за букетом, купили и готовы вернуться с ним обратно в машину. Заботливые продавцы, не спрашивая вас, завернут композицию в бумагу, чтобы цветы не замерзли на морозе за те самые 1-2 минуты. Зато ваш выбранный букет будет радовать своего обладателя в разы дольше.

Очень много ценных рекомендаций от флористов сети Татьяна можно найти на сайте https:cveti-tatiana.ru , в сообществах в социальных сетях: ВКонтакте: vk.com/cvet.tatiana и Инстаграмм: cveti_tatyana. Именно там мы узнали, что, оказывается, не все цветы сочетаются между собой. С точки зрения дизайна, да, красиво, но не практично.

Кстати, именно в сообществах магазина вы можете получить ответ на любой волнующий вас вопрос касаемо цветов. Вам все расскажут, подскажут и придут на помощь. Единственное обстоятельство, в преддверии праздников у магазина загруженность возрастает, поэтому оперативно отвечать не получается. А если хотите не только получить консультацию, но и оформить заказ, не выходя из дома, сделать это можно по телефону, на сайте "Цветы Петрозаводска", в социальных сетях .

Сейчас компания активно продвигает свои услуги в интернете, что позволяет воспользоваться ими жителям из любого района Петрозаводска.

Важно, что продавцы-консультанты магазина никогда не предложат вам некачественный товар. Не будут «втюхивать» вам несвежие цветы. Все дело в том, что списания за непроданный товар их не касаются. Это чужая головная боль. Поэтому только свежие, только качественные, и только стойкие цветы.

А еще у сети «Татьяна» имеется паспорт коллективного иммунитета. Что весьма важно в наше нелегкое время. Команда заботится и о своем здоровье, и о вашем.

И в заключении хочется обязательно сказать, что цветы помогают нам с вами создать дома атмосферу уюта и освежить чувства. Качественный цветок простоит не менее двух недель, а при правильном уходе и значительно дольше. Достаточно один-два раза в месяц покупать букет роз, и дома всегда будет царить романтичная атмосфера.

На рабочем месте цветы создадут хорошее настроение. Даже небольшая композиция оживит скучное офисное пространство.

С вас хорошее настроение, с нас – цветы! Мы не просто продаем цветы, мы прививаем культуру и эстетику. К вашим услугам — золотые руки и тонкий вкус лучших флористов. Мы продаем цветы с любовью,

- подчеркнула Татьяна Микулина.

Коллектив цветочной сети «Татьяна» поздравляет всех с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством - и приглашает за свежими цветами, новогодними композициями и подарками по адресам в Петрозаводске:

ул. Ровио, 15а, тел. 33-28-35, 33-00-07

ул. Чапаева, 49, тел. 33-28-37

ул. Березовая аллея, 29, тел. 33-13-33

ул. Попова, 13, тел. 33-28-33

Скандинавский проезд, 10, тел. 33-01-77

ул. Интернационалистов, 8, тел. 33-00-88

ул. Интернационалистов, 13, тел. 33-28-38

ул. Интернационалистов, 17а, тел. 33-27-33

ул. Интернационалистов, 25, тел. 33-00-03

ул. Меленьевой, 60, тел. 33-00-55

На правах рекламы.