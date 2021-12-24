НОВЫЙ Volkswagen Teramont: для тех, у кого большие планы на эту зиму

Новый Volkswagen Teramont — самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. На трех рядах внедорожника комфортно разместятся семь человек — вся семья или большая компания друзей. Максимальный объем багажного отделения при сложенном третьем ряде сидений составляет 1.571 л, а при сложенных втором и третьем рядах объем может достигать 2.741 л.



Для российского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Моторы идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.





Volkswagen Teramont представлен в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.



Модель оснащена широким набором передовых технологий и систем помощи водителю последнего поколения. Во всех версиях автомобиль оборудуется светодиодными фарами с функцией всепогодного освещения со статической подсветкой поворотов, задними светодиодными фонарями, задними стеклами с тонировкой и асферическим наружным зеркалом со стороны водителя, а также пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности).





Для водителя и переднего пассажира в Новом Teramont предусмотрены: поясничный подпор для передних сидений (с электроприводом для водительского сиденья), центральный подлокотник с нишей, макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, а также индивидуальное освещение в салоне, подсветка в пространстве для ног, дополнительные предупредительные светодиодные лампы в передних дверях и рукоятка рычага КП с кожаной отделкой.

Внутреннее пространство внедорожника также комплектуется металлическими накладками на пороги, тканевыми салонными ковриками спереди и сзади, солнцезащитными шторками на боковых стеклах, асимметрично складывающимися задними сиденьями с центральным подлокотником, третьим рядом с двумя полноценными сиденьями, съемной шторкой багажника с роликовым механизмом. Дверные панели автомобиля выполнены со вставками из искусственной кожи.





Интеллектуальная безопасность гарантирует комфорт и надежность за рулем нового поколения Teramont. Модель во всех версиях оснащена электронной системой курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC), ассистентом движения на подъеме и спуске, электромеханическим стояночным тормозом, системой выбора режимов вождения 4MOTION Active Control, системой контроля давления в шинах.

Автомобиль комплектуется передними подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки, боковыми шторками безопасности спереди и сзади и передними боковыми подушками, подголовниками на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования. Для всех пассажиров предусмотрены трехточечные ремни безопасности. Безопасность также обеспечат визуальная и звуковая индикация непристегнутых ремней безопасности, детский замок на задних дверях автомобиля, а также подготовка Isofix и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, прочная рама автомобиля усилена специальными ребрами жесткости, которые дополнительно защищают кузов от продольной деформации – при фронтальном ударе или перевороте они значительно снижают риск получения травмы водителем или пассажирами.





Новый Teramont оборудован новейшими системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, а также систему помощи при перестроении Side Assist с функцией Rear Traffic Alert. Кроме того, автомобиль оснащен системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, которая контролирует движение, определяет опасные дорожные ситуации и предупреждает водителя о потенциальном препятствии. В экстренных ситуациях автомобиль самостоятельно задействует тормозные механизмы.

Дополнительная система Pedestrian Monitoring предупредит о пешеходах и, при определенных обстоятельствах, может автоматически тормозить, если водитель не реагирует на предупреждения.





Для всех версий Teramont предлагается навигационная система Discover Media с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, 6 динамиками и функцией голосового управления. В автомобиле доступны: розетки на 12В в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении, 2 разъема USB-C для передних пассажиров, USB разъем для зарядки на задней части центральной консоли, а также индукционная беспроводная зарядка мобильного телефона.





Для более комфортного вождения и эксплуатации автомобиль оборудуется электроприводом двери багажного отделения, бесключевым доступом и запуском двигателя Keyless Access, противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки и электромеханическим усилителем руля, с регулировкой в зависимости от скорости.

В список функционального оборудования модели входит трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, датчик дождя, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

НОВЫЙ Volkswagen Teramont для тех, кому больше всех надо.

Узнайте все подробности по телефону +7 8142 717 505.

На правах рекламы.