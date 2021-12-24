Почта России выпустила пять видов открыток с пейзажами Карелии

Пять видов открыток с заснеженными пейзажами Карелии появились в продаже почтовых отделений региона. Карточки разработаны Почтой России вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом. Пейзажи Карелии первыми появились на открытках, как популярные места для зимнего отдыха. В течение 2022 года партнеры выпустят открытки, посвященные каждому субъекту РФ.

Путешествия по России набирают популярность. Однако сейчас далеко не везде есть открытки с местными видами. В основном они продаются в сувенирных магазинах, откуда их нельзя сразу отправить. Теперь путешествующие по России туристы смогут купить и тут же послать друзьям или родственникам открытки с фотографиями тех мест, которые они посетили.

Новая серия уже поступила в продажу в почтовые отделения Карелия, а также в магазин Русского географического общества. Стоимость открытки составляет 30 рублей. Партнеры выпустили по пять вариантов изображений, пилотный тираж каждого – 1500 экземпляров.

Обмен открытками – не просто модное направление, а скорее возрождение традиции и возможность поделиться впечатлениями здесь и сейчас. Мы привыкли к электронному формату общения, но только печатная открытка или фотоснимок в рамке становится тем «хранителем» эмоций и воспоминаний, к которым можно прикоснуться. Отправляя друзьям и близким открытки с изображением удивительных уголков природы Карелии, можно рассказать о тех местах, где побывал, что безусловно вносит свою лепту в рост популярности региона как среди российских, так и иностранных туристов,

– считает директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Запуск туристических открыток - это не только возрождение доброй традиции, которая подарит новое особое впечатление от путешествия. Это еще и маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость регионов и интерес к путешествиям по стране у тех, кто эту открытку получает. Такая практика успешно действует практически во всем мире: люди отправляют друг другу открытки из самых разных стран и регионов, таким образом делятся своим отдыхом с близкими и друзьями, вдохновляя их на путешествия. Мы рады и уверены, что успешно реализуем этот проект вместе с РГО и Почтой России, отделения которой есть в каждом регионе и в абсолютном большинстве населенных пунктов, и благодарны за интерес к развитию туризма в нашей стране,

- рассказала заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

Открытки оформлены фотографиями из архивов конкурса Русского географического общества “Самая красивая страна”, который в нынешнем сезоне открывается в восьмой раз. За все время проведения участники представили более 570 тысяч снимков из самых разных уголков России. Ода неповторимому совершенству дикой природы воспета в галерее конкурсных работ, часть из которых в скором времени буквально разлетится по всей стране,

- отметил Сергей Корлыханов, заместитель Исполнительного директора Русского географического общества.