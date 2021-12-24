Завершено подключение школ Карелии к высокоскоростному интернету

Правительство РФ активно работает над внедрением широкополосного интернета в стране. Эта работа завершается в школах. Так в 2021 году в Карелии подключены последние образовательные учреждения. Высокоскоростной интернет появился в 14 школах республики.

В 2019 году наша школа была подключена к единой сети передачи данных. Тогда, для средней и старшей школы провели высокоскоростной интернет. А для начальной школы – в этом году, так как она располагается в здании детского сада. Программа внесла в сельскую жизнь оживление среди детей и учителей. Мы не забыты!

Теперь у наших детей есть больше возможностей. А для нас, учителей, это хорошая возможность дифференцировать учебный процесс под каждого ученика, организовывать внеурочную деятельность в игровой форме и многое другое,

– говорит директор МКОУ «Ругозерская СОШ».

Новые, цифровые технологии необходимо активно использовать в образовании. По мнению президента России Владимира Путина, современные дети лучше усваивают знания в игровой форме.

Дети всегда умнее и лучше своих родителей, потому что накоплен большой потенциал. Дети любят обучаться с помощью игр. Будем широко использовать цифровые возможности для этого,

– отметил глава государства во время Большой пресс-конференции.

Следующим этапом станет развитие интернета в сельской местности, на эти меры предусмотрено порядка 24 млрд рублей. Интернет позволит всем гражданам иметь равный доступ к государственным услугам, решать свои ежедневные проблемы и находить ответы на вопросы в оперативном режиме. Такая стратегия – способ повсеместного улучшения качества жизни людей даже в удаленных районах страны.