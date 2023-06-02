02 июня 2023, 14:27
Татьяна Буланова сегодня выходит замуж за 35-летнего бизнесмена
Звезда 90-х вступает в брак третий раз, свадьба состоится в Петербурге 2 июня
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выходит 2 июня замуж в Санкт-Петербурге. Об этом написала в соцсетях подруга звезды 90-х Елена Королева.
Где именно будет проходить церемония, она не уточнила. Известно, что избранник 54-летней певицы – это 35-летний предприниматель Валерий Руднев.
Они встречаются три года, бизнесмен подарил подруге ресторан, который назвал ее именем.
Это уже третий брак певицы. До этого она была замужем за музыкантом и продюсером Николаем Тагриным, потом – за футболистом Владиславом Радимовым. В обоих этих браках у Булановой родились сыновья. // фото: Татьяна Буланова/ВКонтакте