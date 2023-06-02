Люди погибли в ДТП со школьным автобусом в российском регионе

В Бурятии в аварии с участием школьного автобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Трагедия произошла на федеральной трассе «Байкал». Водитель автомобиля «Тойота» совершил столкновение со школьным автобусом, которым управлял 73-летний мужчина.

В результате происшествия погибли 74-летние водитель и пассажирка легкового автомобиля. Еще один пассажир пострадал. Водитель автобуса также получил травмы. Детей в салоне не было. // Фото: Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»