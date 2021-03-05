Таможенники изъяли деньги у женщины, едущей в Финляндию

Незадекларированную валюту выявили сотрудники таможенного поста МАПП «Брусничное» у жительницы Санкт-Петербурга, следовавшей в Финляндию, сообщает сайт Северо-Западного таможенного управления.

При проведении контроля, таможенниками было установлено, что среди личных вещей в автомобиле находятся конверты с купюрами.

Петербурженка пояснила, что везет деньги, полученные от продажи автомобиля – 10 тысяч евро и 300 тысяч рублей. Валюту она не декларировала, так как не знакома с таможенными правилами.

Таможенники выяснили, что в машине перевозилось 10 465 евро и 334 000 рублей, что серьезно превышает сумму, разрешенную к вывозу без таможенного декларирования.

Денежные средства в размере 2115 евро, 334000 рублей изъяты в качестве предмета административного правонарушения,

- комментирует ситуацию начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Александр Ткаченко.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф в размере от одной второй до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств, либо конфискация предмета административного правонарушения, то есть денег.

Выборгская таможня напоминает, что при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

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