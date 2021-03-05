Сотрудницу Калевальского лесничества будут судить за взятки

Закончено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Калевальского центрального лесничества, обвиняемой в совершении пяти преступлений, сообщает Следком Карелии.

Женщине, занимавшей должность лесничего, инкриминируют получение взяток, в том числе – в крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год, обвиняемая, действуя совместно с другими сотрудниками ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), неоднократно получала взятки в виде денежных средств от лиц, незаконно осуществляющих заготовку древесины. Деньги она получала за сокрытие данных фактов и непривлечение виновных лиц к ответственности. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных действий, проведенных следователями СУ СК по РК, сотрудниками управления ФСБ по РК и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемой, дело будет направлено в суд.

Фото с сайта gtrk.tv