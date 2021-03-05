9 марта под Питкярантой прогремят взрывы

Во вторник на месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1», расположенном в окрестностях Питкяранты, будет осуществлено производство массового взрыва, сообщает паблик «Питкярантский район».

Оператор карьера – ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых». После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в нее будет прекращен. Время ограничения передвижения по территории карьера 9 марта с 10:00 до 19:00.

Фото с сайта nord-news.ru