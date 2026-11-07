Т2 выделил MiXX в самостоятельный бренд и запустил приложение

Теперь сервис, занимающий первое место в рейтинге Frank RG по наполнению контентом, делает акцент на удобстве, выгоде и универсальности — подписка доступна абонентам любых операторов.

Фото: Т2

Оператор T2 официально закрепил статус MiXX как самостоятельного продукта: сервис получил отдельное мобильное приложение и собственную рекламную айдентику. Это логичное продолжение эволюции MiXX — из дополнительной опции для абонентов он превратился в независимый бренд с широкой аудиторией: подписка остаётся доступной пользователям всех мобильных операторов.

Главное преимущество для клиента — удобное управление мультиподпиской в одном приложении и мгновенный доступ к контенту: при выборе фильма или сериала MiXX автоматически переадресует пользователя в нужный онлайн‑кинотеатр. Такой подход избавляет от необходимости искать контент вручную на разных платформах. При этом MiXX удерживает лидерство в рейтинге Frank RG по объёму и разнообразию контента — пользователь получает максимально широкий выбор в едином интерфейсе.

Важной частью запуска стала рекламная кампания, которая впервые ведётся от имени самого MiXX, а не оператора. Коммуникация подчёркивает ключевые ценности сервиса — выгоду, удобство и самый большой выбор контента на рынке. Кампания охватывает цифровые каналы, социальные сети и наружную рекламу, чтобы усилить восприятие MiXX как отдельного продукта.

Подписка MiXX прошла путь от дополнительной опции для абонентов до самостоятельного продукта, который занимает первые места в независимых рейтингах и исследованиях. Мы добились этого, отбирая лучших партнеров в каждой категории, и продолжаем следовать этому принципу. Теперь у этого особенного продукта появился свой «дом» – отдельное мобильное приложение – и свой голос в коммуникации. Это меняет все: MiXX выходит из тени оператора и становится независимой единицей. Бренд начинает жить своей жизнью,

- отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

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