Сыро, громко и тепло будет в Карелии в конце недели

В пятницу 30 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +19, +21, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +16, +21, местами на юге до +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +18;

В Кондопоге ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;

В Олонце ночью +9, днем +22;

В Пудоже ночью +12, днем +25;

В Сегеже ночью +11, днем +18;

В Сортавале ночью +9, днем +16;

В Суоярви ночью +10, днем +19. © «Петрозаводск говорит»