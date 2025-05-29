Сыро, громко и тепло будет в Карелии в конце недели
В пятницу 30 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +19, +21, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +16, +21, местами на юге до +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +18;
В Кондопоге ночью +12, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;
В Олонце ночью +9, днем +22;
В Пудоже ночью +12, днем +25;
В Сегеже ночью +11, днем +18;
В Сортавале ночью +9, днем +16;
В Суоярви ночью +10, днем +19. © «Петрозаводск говорит»