Погодные качели разочаровали жителей Карелии

Тепло, которое пришло на юг Карелии, продержится еще 30 мая. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +18, +23 градусов, а местами и выше – до +24, +27 градусов. Но уже в субботу 31 мая вновь станет прохладно. Как предполагает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», температура опустится до +14, +17.

В комментариях пользователи назвали такую погоду «качелями» и предположили, что такое будет и лето: «день в майке, день в фуфайке, не хочу холода, но и не хочу больше 25».

Кто-наоборот рад такому прогнозу, так как в лесу может созреть урожай ягод и грибов. © «Петрозаводск говорит»