Сябитова рассказала, как справиться со стрессом в период пандемии

Телеведущая Роза Сябитова рассказала россиянам, как справиться со стрессом из-за пандемии коронавируса. Сябитова посоветовала своим подписчикам в Instagram принять те обстоятельства, которые нельзя исправить.

«Вы не можете строить планы на год, месяцы, и даже недели. Это раздражает, волнует, и как следствие, вызывает тревогу. Но вы способны спланировать свой сегодняшний день. С этого и начинайте»,

- заявила телеведущая.

Кроме того, сваха порекомендовала отложить те идеи, осуществить которые будет сложно.

«Сложные начинания (обучение новой профессии, например), непривычные для вас варианты действий (освоение новых хобби), в том числе и развлекательные (бесконечные просмотры телевизионных программ), сейчас не стоит делать, или делать умеренно. Делайте что-то простое и привычное: уборка, готовка, чтение книг и т.п. Всё то, к чему вы привыкли, и делали ежедневно. Это снижает тревогу», - считает Сябитова.