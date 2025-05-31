31 мая 2025, 18:25
Священник показал, как будет выглядеть часовня на Кирова внутри
Строительство часовни идет ежедневно, несмотря на дожди
фото: Константин Савандер
Продолжается строительство часовни Святого Фаддея в центре Петрозаводска, на площади Кирова. Инициатор строительства священник Константин Савандер сообщил, что стройка не прекращается из-за непогоды.
"Дождь строительству не помеха! Продолжаем строить",
- написал батюшка.
Также отец Константин показал на макетах интерьеры будущей часовни.
Ранее мы рассказывали, что пока благотворители собрали деньги, которых хватит только на фундамент и половину стен будущей часовни. © «Петрозаводск говорит»