31 мая 2025, 18:25
Культура

Священник показал, как будет выглядеть часовня на Кирова внутри

Строительство часовни идет ежедневно, несмотря на дожди
Часовня на площади Кирова
фото: Константин Савандер

Продолжается строительство часовни Святого Фаддея в центре Петрозаводска, на площади Кирова. Инициатор строительства священник Константин Савандер сообщил, что стройка не прекращается из-за непогоды.

"Дождь строительству не помеха! Продолжаем строить", 

- написал батюшка. 

Также отец Константин показал на макетах интерьеры будущей часовни. 

 

Ранее мы рассказывали, что пока благотворители собрали деньги, которых хватит только на фундамент и половину стен будущей часовни.  © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости петрозаводска
площадь Кирова
часовня святого фаддея