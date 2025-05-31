Священник показал, как будет выглядеть часовня на Кирова внутри

Продолжается строительство часовни Святого Фаддея в центре Петрозаводска, на площади Кирова. Инициатор строительства священник Константин Савандер сообщил, что стройка не прекращается из-за непогоды.

"Дождь строительству не помеха! Продолжаем строить",

- написал батюшка.

Также отец Константин показал на макетах интерьеры будущей часовни.

Ранее мы рассказывали, что пока благотворители собрали деньги, которых хватит только на фундамент и половину стен будущей часовни. © «Петрозаводск говорит»