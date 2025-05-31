Памятную доску двум актерам открыли сегодня в Петрозаводске

З1 мая в Петрозаводске, по адресу ул. Дзержинского, 8 состоялось открытие памятной доски жившим в этом доме артистам Русского театра драмы - заслуженному артисту России Юрию Александровичу Сунгурову и народной артистке Карелии Вере Александровне Финогеевой.

Юрий Сунгуров окончил Ленинградский техникум сценических искусств (ныне РГИСИ) в 1930 году. Курс был сильный, его однокашником был, например, Сергей Герасимов. После окончания техникума Юрий работал в нескольких театрах Ленинграда. Потом перешёл в Харьковский областной драматический театр, откуда в начале войны был эвакуирован в Казахстан.

После окончания войны Юрий Александрович Сунгуров был принят в труппу Каргостеатра (впоследствии Русского театра драмы), в котором проработал до 1970 года. Его актёрское дарование отличалось широким диапазоном. Он умел придавать своим персонажам неоднозначность, заставляя зрителей задумывать над ними. Сунгуров словно продолжал цитату Станиславского: "Когда ты будешь играть доброго, — ищи, где он злой, а в злом ищи, где он добрый" и искал в сильном герое — сомнение, в негодяе — человечность, в безвольном — силу.

Особенно удавались Сунгурову противоречивые и неоднозначные образы, такие как Флор Федулыч Прибытков из пьесы "Последняя жертва" А. Н. Островского или учитель Охотников из "Потерянного сына" А. Арбузова. В 1949 году Юрий Александрович впервые вышел на сцену в роли Ивана Павловича Кораблёва из "Двух капитанов" по роману В. Каверина — учителя географии, который создал в интернате, где жил Саня Григорьев, театр. А всего через три года Юрий Александрович Сунгуров стал у руля студенческого театра Карело-Финского государственного университета (ныне - ПетрГУ). Он возглавлял театр вплоть до своей смерти в 1973 году и учил своих студийцев тому, что умел сам, — правдивости и достоверности на сцене.

Вера Финогеева после окончания в 1941 году отделения сценической речи ГИТИСа работала во фронтовых бригадах института, затем в театрах Политобозрения и Санпросвета и театра Северного флота.

В 1946 году приехала в Карелию, и почти двадцать лет была ведущей актрисой Русского театра драмы. Сыграла множество центральные ролей в спектаклях классической, современной и зарубежной драматургии, была любима публикой, ходившей «на Финогееву». Критика отмечала высокое качество её сценической речи.

Вера Александровна неоднократно участвовала в записях спектаклей Карельского радио, преподавала культуру речи в Петрозаводском государственном университете, а также была организатором студии художественного слова при Петрозаводском доме учителя. У неё, как и у Юрия Александровича, были свои ученики. © «Петрозаводск говорит»