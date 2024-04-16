Свидание с девушкой завершилось для петрозаводчанина в полиции

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний мужчина. Он стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он познакомился в интернете с девушкой. После недолгого общения молодые люди решили встретиться. Новая знакомая предложила сходить в небольшой кинозал, расположенный в торговом центре. Она прислала ссылку, по которой можно было купить билеты.

Один билет стоил 3000 рублей, но горожанин не стал жалеть денег. Он оплатил два билета, но получил сообщение, что транзакция не прошла. Ему прислали ссылку для возврата средств, но после перехода деньги были списаны еще раз. Билетов он не получил, ущерб составил 12 тысяч рублей.

Стражи порядка соверуют жителям Карелии быть осторожными при общении с незнакомцами в интернете - они могут оказаться мошенниками. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes