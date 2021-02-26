Светофоры изменят режим работы на важном перекрестке в Петрозаводске

Светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в Петрозаводске с понедельника, 1 марта, начнут работать в новом режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На перекрестке введут совмещенные фазы движения водителей и пешеходов при повороте транспорта направо. Переход проезжей части по диагонали будет запрещен. Светофоры также будут оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрестка и сократить время заторов в этом месте.

Мэрия просит водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться ПДД и сигналами светофора. Фото администрации Петрозаводска