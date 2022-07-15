Светильники меняют на более мощные по всему Петрозаводску

В Петрозаводске продолжается модернизация уличного освещения. Работы

запланированы на более чем 40 объектах, сейчас работы ведутся на 23 участках. Модернизацию проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках субсидии, выделенной на социально-экономическое развитие города, сообщили в мэрии.

Близится к завершению модернизация уличного освещения на Петрозаводском шоссе, главной площади, улицах Соломенской, Логмозерской, Рабочей (участок между улицами Тимоскайнена и Форелевой), на Птицефабрике (участок между Южным и Рядовым проездом), на Вытегорском шоссе и Гвардейской улице (участок от Лыжной до Ключевой улицы).

В рамках субсидии планируют провести работы на 39 участках уличной инфраструктуры. На проспекте Ленина меняют светильники на более мощные, устанавливают дополнительные опоры. На улице Древлянка линия смонтирована, рабочие восстанавливают внешнее благоустройство. Основные работы на Высотной аллее завершены, здесь подключили освещение, продолжается восстановление благоустройства. Весной второй этап модернизации был завершен на участке от Кукковского кольца до улицы Торнева.



Работы ведутся в Ругозерском переулке (между Зеленой и Олонецкой улицами), на улицах Нойбранденбургской (от Ключевой улицы до Ремесленного проезда), Ровио (от Лыжной улицы до Комсомольского проспекта), Фурманова (от улицы Черняховского до железнодорожного перехода), Мичуринской (между улицами Островского и Фурманова), Пограничной (от улицы Сулажгорские Высоты до Яковинского проезда), Кутузова и Советской (между улицами Мелентьевой и Краснофлотской), Пархоменко (между улицами Чапаева и Сыктывкарской), Кимасозерской (между улицами Лобачевского и Пархоменко), Куйбышева (от улицы Германа Титова до проспекта Карла Маркса), Красной (между улицами Анохина и Шотмана), на Вороньем, Курганском, Образовательном проездах и на проспекте Карла Маркса (в районе Театральной площади). Остальные объекты в стадии подготовки. (фото пресс-служба администрации)