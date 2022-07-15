Погибшему на Украине юному бойцу открыли памятную доску в Карелии

В пятницу, 15 июля, жители поселка Летнереченский в Беломорском районе пришли на церемонию открытия мемориальной доски. Ее установили в память о 19-летнем Кирилле Некрасове, сообщили в районной администрации.

Солдат погиб 24 февраля на Украине, он стал одной из первых жертв военной спецоперации. Сначала он служил срочником, потом подписал контракт.

На церемонию пришли бабушка Кирилла, представители органов местной власти, учителя, знакомые и одноклассники Кирилла, жители поселка.

Мемориальную табличку установили на стене Летнереченской школы, где учился солдат. // Фото: администрация Беломорского района/ВКонтакте