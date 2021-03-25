Сверхтеплая погода установится в Карелии

На Северо-Западе на этой неделе ожидаются наибольшие температурные отклонения среди всех регионов европейской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

Так, в Карелии, в Мурманской области будет теплее на 6 градусов, чем обычно в это время. Это значит, что воздух будет прогреваться до 4-8 градусов тепла. Для Северо-Запада это очень высокие температуры, подчеркнул Вильфанд.

В целом в ближайшие пять дней на всей европейской территории погода будет примерно одинаковой.

На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре европейской России и на севере,

- отметил синоптик.

В целом специалист заявил, что в России весенние циркулярные процессы в атмосфере пришли на смену зимним, а это значит, что начался синоптический сезон весны. Фото amazonaws.com