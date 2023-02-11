«Свадьбу Фигаро» покажут на сцене Музыкального театра Карелии

Музыкальный театр порадует петрозаводчан и гостей города премьерой. 18 и 19 февраля на сцене театра покажут оперу «Свадьба Фигаро» (12+).

В основе оперы – пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. Новое воплощение шедевра предложил режиссер-постановщик Анна Осипенко, рассказали в региональном министерстве культуры. Оперная труппа театра работала над произведением больше года. Хореограф-постановщик Анна Белич провела с вокалистами работу над пластическими образами каждого из героев.

Авторы сценографии и костюмов – известные в мире высокой моды кутюрье Юлия Бунакова и Евгений Хохлов. Они предложили броские и необычные сочетания двух стилей: костюмы в стиле барокко и костюмы в стиле начала XX века. Одета «Свадьба» будет пышно.

Соединить эстетику эпохи барокко с драматизмом XX века помогает сценический свет, за него в постановке отвечает четырежды лауреат «Золотой Маски» Сергей Васильев.

19 февраля для зрителей спектакля лекцию «Свадьба Фигаро» Моцарта: инструктаж счастливого брака» прочитает питерский музыкальный критик Владимир Дудин. // фото «Петрозаводск говорит»