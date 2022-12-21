Суточная заболеваемость ковидом в России снова пошла в рост

За последние сутки в России выявлены 7442 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 59 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 44 новых инфицированных. В больницы пришлось доставить шесть человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 393 166 человек. Число случаев заражения превысило 21,73 миллиона. // Фото: unsplash.com