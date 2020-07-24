Сушка белья на балконе оказалась опасной

Белье, которое сушится на балконах в городе, собирает на себе вредоносные вещества. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Эксперт пояснил, что сырое белье впитавает в себя городские частицы - тяжелые вещества, сажу, пыль от стирания шин и тормозных колодок. Все это - канцерогены.

Специалист отметил, что это скажется на здоровье не сразу, но нагрузка на организм существенно повысится. Длительный контакт с такими веществами значительно повышает риск развития опухолей.

Чтобы сушка белья на улице была полезной, нужно делать это в экологически чистом районе или зеленом дворе, советует специалист. А вот если балкон квартиры выходит на оживленную дорогу, то от такого способа сушки лучше отказаться.