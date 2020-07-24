Международные полеты с 1 августа возобновятся в России

В России с 1 августа возобновится международное авиособщение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Рейсы начнут выполняться из аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности»,

– сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Полеты возобновятся в следующем режиме:

с 1 августа – можно летать в Турцию (пока только в Анкару и Стамбул), Великобританию и Танзанию;

с 10 августа – начинаются рейсы в турецкие курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Пассажиры должны будут получить справку об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до вылета.