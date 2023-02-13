Существенных осадков во вторник в Карелии ждать не стоит

Завтра, 14 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха 0, -2°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха +1, -4°С в течение суток, ночью на севере местами до -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже 0-5, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале 0-2, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com