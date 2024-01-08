SuperJob: Женщины реже совершают поступки, о которых потом жалеют

Сервис SuperJob провел открытый опрос жителей Петрозаводска, в котором предлагалось рассказать о своих самых безрассудных поступках 2023 года.

28 процентов петрозаводчан заявили, что в 2023 году не совершали безрассудных поступков. Это похвально. А 12 процентов ругают себя за спонтанные и необдуманные покупки.

6% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения с противоположным полом. Еще 5% — начатый ремонт. 4% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. По 3% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.

Опрометчивым решением для 2% горожан было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд.

Среди других безрассудных поступков в 2023 году горожане называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч.

Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 33% против 23% соответственно, сообщает SuperJob. (Время проведения: 18—20 декабря 2023 года.) // Фото: stockking / Freepik