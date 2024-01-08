Депутаты Карелии отметили работу коммунальщиков в аномальные морозы

Оперативную работу коммунальных служб в период аномальных холодов по всей республике отметил председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания республики Леонид Лиминчук. По мнению Лиминчука, коммунальные системы Карелии с честью проходят испытание продолжительными низкими температурами.

«Мы не слышим об экстренных остановках котельных, лишь о локальных проблемах, в основном на внутридомовых сетях. Сейчас источники теплоснабжения работают без особых проблем»,

— заявил депутат.

По словам Леонида Лиминчука, все это стало возможным благодаря модернизации систем в республике.

«Последний раз такие морозы стояли в 2000-х годах, тогда это приводило к отключению целых городов и поселков. Вспомните, как размораживали Муезерский, Беломорск, Медвежьегорск. Нынешние перебои в электроснабжении Прионежья — это проблема роста индивидуального жилищного строительства в пригороде Петрозаводска. Сетям требуется модернизация энергосистем и большая газификация домов граждан в качестве альтернативы электроснабжению», — отметил парламентарий.

Как заявил депутат, в такие морозные дни энергетики и коммунальщики вынуждены работать постоянно и в тяжелейших условиях. «Но радует хотя бы то, что они не сталкиваются с такими масштабными авариями, как раньше. Кроме того, важно, что котельные обеспечены топливом. В конце 90-х—нулевых приходилось, что называется, топить их «с колес», — заключил председатель парламентского комитета.