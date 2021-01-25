Судебные приставы помогли жительнице Карелии взыскать деньги

Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли жительнице Карелии взыскать четверть миллиона рублей за сгоревшее в квартире имущество, сообщает сайт 78.ru

По информации главного управления ФССП, материальный ущерб погорелице выплатили виновные в пожаре петербургская и карельская компании.

Согласно материалам дела, в 2017 году в квартире женщины загорелись горючие материалы. Причиной стал вынос электрического напряжения с линии электропередачи на несущую проволоку кабеля связи. В результате пожара сильно пострадала квартира и находящиеся в ней вещи.

Ответственность за содержание и эксплуатацию воздушной линии связи понесла петербургская компания, а за эксплуатацию и обслуживание линии электропередачи — карельская организация. По решению суда, компании должны были выплатить погорелице 246 тысяч рублей. Исполнительный лист в отношении компании из Карелии был предъявлен в региональную службу судебных приставов.

В отношении петербургской организации исполнительный лист о взыскании 123 тысяч рублей материального ущерба поступил судебным приставам Центрального района. В отношении компании возбудили исполнительное производство и уведомили руководство о последствиях неуплаты. Сразу после этого организация выплатила потерпевшей положенную сумму.

Фото с сайта static.mchs.ru