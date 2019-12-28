Судебные приставы Карелии заставили виновника ДТП платить по счетам

Судебные приставы Карелии заставили виновника ДТП выплатить пострадавшему моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республики Карелия.

Эта история началась летом 2016 года. Гражданин К., управляя автомобилем, создал аварийную ситуацию, в результате которой другой автомобиль наехал колесами на бордюр и опрокинулся на бок. Водитель второго транспортного средства получила серьезные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Виновный в ДТП мужчина был осужден по ст. 264 УК РФ: нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения или оставившим место ДТП. Суд обязал выплатить гражданина К. потерпевшему моральный вред в размере 300 тысяч рублей. В срок для добровольного исполнения требования исполнительного документа должник не оплатил сумму задолженности.

Судебным приставом-исполнителем был установлен доход должника, на который было обращено взыскание. Ежемесячно в счет погашения долга производились удержания. В ноябре 2019 года судебным приставом-исполнителем было установлено, что у должника имеется водительское удостоверение. На личном приеме судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с постановлением об ограничении специального права, а именно о том, что через 5 дней он будет ограничен в его пользовании.

Чтобы сохранить водительское удостоверение, должник погасил задолженность в полном объеме. Так же с гражданина К. взыскан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Пострадавшая от незаконных действий должника, получила возмещение причиненного вреда в полном объеме.