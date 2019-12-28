28 декабря 2019, 06:50
Горожан приглашают на «Фабрику чудес»: какие события пройдут сегодня
Обзор мероприятий от портала «Петрозаводск говорит», ожидаемых в субботу, 28 декабря
10.00 – на стадионе «Спартак» пройдет Чемпионат Республики Карелия по городошному спорту.
11.40 – официальное открытие мобильного катка на площади Кирова.
12.00 – на площади Кирова пройдет церемония открытия рождественской ярмарки «Фабрика чудес».
14.00 – в ДТДиЮ №2 (ул. Островского, 26) пройдет спектакль «Летучий корабль» образцового коллектива Карелии «Детский театр «РОСТ» и награждение победителей Окружного конкурса «Новогодняя сказка».
16.45 – в СК «Луми» (Неглинская наб., 52) пройдет новогодний турнир по хоккею спортивной школы №6.