Минздрав опроверг факт замены медпрепарата дженериком умершей девочке

15-летняя сегежанка, страдающая врожденным пороком сердца, скончалась в минувший вторник, 24 декабря. «Карелинформ» выяснил обстоятельства трагической кончины девушки. По информации корреспондентов издания, Минздрав отказался выдавать школьнице оригинальный медпрепарат «Траклир» и заменил его дженериком.

Журналисты опубликовали текст обращения мамы девочки к благоворителям. По словам женщины, школьница принимала оригинальный препарат около двух с половиной лет. Состояние здоровья девочки было ослаблено из-за перенесенной пневмонии и замена лекарства на аналог могла вызвать значительные ухудшения.

Представители карельского Министерства здравоохранения прокомментировали сегодняшнюю публикацию в СМИ. Из текста обращения на сайте ведомства следует, что врачи не заменяли оригинальный препарат на джереник.

«Врачебная комиссия Детской республиканской больницы приняла решение о закупке препарата «Траклир» по торговому наименованию, по жизненным показаниям, и девочка получала именно этот препарат. Замена оригинального препарата дженериком не проводилась»,

- сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников Минздрава, несмотря на проведенное лечение, именно врожденная патология системы кровообращения школьницы привела к трагическому исходу.