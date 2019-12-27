27 декабря: главные видео, фото и новости дня

— ГИБДД установила водителя, сбившего пешеходов на улице Чапаева. 38-летнему автомобилисту грозит 15 суток ареста за оставление места ДТП.

— Программа предпраздничных дней и встречи Нового года в Петрозаводске. Афиша праздничных событий с 27 декабря по 1 января в столице Карелии.

— В Карелии закупили технику для охраны лесов на 86 миллионов рублей. Гидроподъемник для сбора шишек, снегоболотоход и другое оборудование приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

— Стала известна личность погибшей под колесами УАЗа женщины. Журналисты карельского издания выяснили, что 48-летняя женщина, которую насмерть сбил автомобиль на проспекте Невского, работала в Президентском кадетском училище.

— Чиновников, покупающих аппаратуру для БСМП, заставили услышать врачей. Разногласия между больницей и Управлением капстроительства «урегулированы», сообщает правительство.

— Мужчина с ломом крушил фонарные столбы в центре Петрозаводска. Горожанина задержали за расхищением городского имущества на проспекте Ленина.

— Специалисты завершили установку иконостаса Преображенской церкви Кижей. Главная церковь музея-заповедника откроет свои двери в 2020 году.

— Водитель сбил пожилую женщину во дворе и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция столицы Карелии разыскивает очевидцев аварии во дворе на Пограничной.