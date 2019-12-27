Таможенники напомнили, сколько алкоголя можно привезти из Финляндии

В преддверии Нового года сотрудники карельской таможни напомнили жителям республики о правилах перемещения товаров для личного пользования через границу.

«Россия является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В соответствии с Решением Совета ЕАЭС, утвержден перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, и подлежащих обязательному декларированию. С этим перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Физическим лицам». Вес и эквивалентная стоимость ввозимого товара, не облагаемого пошлиной или налогом, составляет 25 килограмм и 500 евро соответственно. В случае превышения норм размер таможенной пошлины будет составлять 30% от стоимости или не менее четырех евро за один килограмм веса»,

- сообщается в пресс-релизе учреждения.

Вес и эквивалентная стоимость товара, не облагаемого пошлиной или налогом, ввозимого воздушным транспортом, составляет 50 килограмм и 10000 евро соответственно.

Жителям Карелии напомнили, что совершеннолетние граждане могут ввозить беспошлинно до 3 литров алкоголя на человека. К нему относится алкоголь любой крепости (в том числе пиво) и этиловый спирт. Дополнительно можно ввезти ещё 2 литра, при условии письменного декларирования и уплаты таможенных платежей в размере 10 евро за литр алкогольных напитков и 22 евро за литр этилового спирта. Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС алкоголя больше 5 литров (в том числе пива) не допускается.

С 30 июня 2019 года Решением Совета ЕАЭС сняты ограничения на вывоз алкоголя и табачных изделий для личного пользования. При этом гражданам необходимо ориентироваться на таможенные правила страны, куда алкоголь и табачные изделия ввозятся.

Совершеннолетние лица могут перемещать бесплатно не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо эти же изделия общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Без декларирования разрешено ввозить и вывозить валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов (общая сумма наличных и дорожных чеков).

Запреты и ограничения распространяются на продукцию животного и растительного происхождения. В Россию разрешён ввоз до 5 кг растительной продукции, кроме картофеля, семян, семенного, посадочного материала и до 5 кг готовой животной продукции на человека: сыры, колбасы, рыба, ракообразные и т.д. Икру осетровых видов рыб разрешено провозить не более 250 грамм. Сырую продукцию (мясо без любой обработки и упаковки, например) без разрешительных документов перевозить запрещено.

Декларировать товары и совершать таможенные платежи нужно непосредственно в пункте пропуска. В зоне таможенного контроля необходимо сообщить инспектору, что именно вы хотите задекларировать или приехать с уже заполненной декларацией. Бланк декларации на русском и английском языках имеется на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Физическим лицам».

Перед поездкой, необходимо изучить хотя бы основные правила перемещения товаров через границу: покупок, ваших личных вещей, гаджетов и т.д. Кроме того, карельская таможня советует сравнить личную аптечку с запрещенным списком лекарственных препаратов и всегда иметь при себе рецепт на необходимые лекарства.

Ознакомиться с полными правилами и всеми перечнями товаров можно на сайте Федеральной таможенной службы и на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора России).