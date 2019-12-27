45-летний мужчина пропал в Петрозаводске

Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Пелтокангас Павел Пенттиевич 1974 года рождения, местонахождение которого не известно с 21 декабря, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Приметы: среднего телосложения, рост 185 см. Волосы прямые, светлые с проседью. Был одет: пуховик серо-голубого цвета, серые джинсы, черные кроссовки, имел красную бейсболку.

Полиция просит всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: +7-911-42-52-587, (814-2)739-154.