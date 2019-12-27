Дворы Петрозаводска отремонтируют на 130 миллионов рублей

В 2020 году Петрозаводску на реализацию программы «Комфортная городская среда» направят 86 миллионов рублей. Из них 56 миллионов планируют направить на благоустройство семи общественных территорий, а 30 миллионов на дворы.

Из средств региональной субсидии на подготовку к празднованию 100-летия Карелии для ремонта придомовых территорий дополнительно предусмотрены еще 100 миллионов, рассказали в Петросовете.

Перечень дворов, которые предстоит обустроить на общую сумму 130 миллионов, определят позднее. До 1 февраля администрация рассмотрит поступившие от граждан заявки, после чего общественная комиссия до 10 февраля проведет оценку проектов и определит победителей.

В этом году в карельской столице благоустроили семь общественных территорий и 35 дворов. В основном дворы асфальтировали, организовывали освещение, парковки, устанавливали скамейки и урны.